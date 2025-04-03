Вирусную песню «Бобр» запретили исполнять на концертах, шоу и корпоративах

Популярную в Сети песню «Бобр» запретили исполнять на концертах, шоу и корпоративах. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным источника канала, агенты Славы Скрипки, исполнителя хита, и Андрея Попова, обратились ко всем потенциальным заказчикам с объявлением о том, что ранее согласованные концерты не состоятся.

Невозможно договориться и о новых выступлениях группы. По словам директора ООО «Хитмейкер мьюзик», артисты «нарушают условия договора и порочат деловую репутацию компании».

При этом сами музыканты утверждают, что не понимают, что происходит, и намерены разбираться в ситуации с юристами. Также Скрипка и Попов напоминили, что они обладают авторскими правами на «Бобра», а «Хитмейкер мьюзик» выступали лишь в качестве агента.

Ранее исполнитель завирусившейся песни говорил, что пока их коллектив не получил выплат от музыкальных платформ за прослушивания хита, так они назначаются раз в три месяца.

Из-за выросшего количества съемок он временно не работает упаковщиком детской мебели, но на данный момент не планирует увольняться с основного места работы.