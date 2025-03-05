Исполнитель хита про бобра Слава Скрипка рассказал, что еще не получал выплат за песню
Исполнитель популярной песни про бобра Слава Скрипка в интервью kp.ru рассказал о том, как изменилась его жизнь после выхода песни.
Артист сообщил, что вместе с коллегой Андреем Поповым стал чаще участвовать в съемках телепередач. Из-за плотного графика Слава временно не работает упаковщиком мебели для детей, он находится в Москве, но пока еще не уволился с основной работы.
Скрипка подчеркнул, что пока коллектив не получил выплат от музыкальных платформ за прослушивания хита, так они назначаются раз в три месяца.
Группа планирует выстраивать график таким образом, чтобы были концерты и стабильный заработок в этой сфере.