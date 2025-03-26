«Виноваты взрослые». Путин объяснил снижение интереса у детей к теме ВОВ

В отсутствии интереса у школьников к теме Великой Отечественной войны виноваты взрослые, сейчас эта ситуация меняется. Об этом президент России Владимир Путин заявил на заседании наблюдательного совета общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых».

«Дети не виноваты. Это мы с вами виноваты. Мы вовремя не уделяли должного внимания этому, не подавали этот материал должным образом. Дети тут ни при чем, это все от взрослых зависит», — сказал глава государства.

Путин отметил, что в некоторых школьных учебниках изложена информация о Второй мировой войне, но нет упоминаний о таких важных событиях, как Сталинградская и Курская битвы. По его словам, российские власти уже исправляют эту ситуацию и это правильно.

Во время выступления Путин назвал «Движение первых» приличной армией в 11 миллионов человек. Он подчеркнул важность того, что среди его наставников есть ветераны СВО.