«Приличная армия». В ряды «Движения первых» вступили 11 млн человек

В ряды «Движения первых» вступили больше 11 миллионов человек. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства в среду, 26 марта, проводит заседание наблюдательного совета общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых». Российский лидер оценил развитие сообщества.

«Движение растет, ширится. В его рядах сегодня свыше 11 миллионов — это уже приличная армия целая», — сказал Путин.

Президент подчеркнул важность того, что движение работает как в больших городах, так и в малых населенных пунктах, а среди его наставников появляется все больше ветеранов СВО.

Ранее российский президент оценил темпы развития отечественного кинематографа. По словам Путина, в этом направлении есть движение, и оно заметное.