Винодел Шамиль Алиев напомнил правила выбора вина в жару

В жару особенно хорошо подходят охлажденные розовые, белые и фруктовые вина. Об этом рассказал главный винодел компании «Дербент Вино» Шамиль Алиев в беседе с РИА «Новости» .

«Летом предпочтительнее легкие, фруктовые, свежие белые и розовые вина, охлажденные до температуры от +8 до +12 градусов Цельсия. Красное вино также допустимо, однако, по стилистке лучше выбрать вина с легкими танинами и низкой кислотностью, такие сорта рекомендуется подавать слегка охлажденными», — подчеркнул эксперт.

Отличным вариантом для лета остаются и игристые вина, особенно выдержанные, если их охладить до семи градусов. Среди белых сортов винодел рекомендует обратить внимание на рислинг, совиньон блан, шардоне и ркацители. Из красных — подойдут пино нуар, гаме и сира.

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