Армения обвинила Грузию в блокировке поставок коньяка в Россию

Грузинские таможенники перестали пропускать грузовики армянских производителей коньяка через границу. Об этом сообщило агентство News.am .

«Нас „гоняют“ из одной комнаты в другую. И это называется решением вопроса правительством», — рассказал дин из водителей фуры с коньяком.

По его словам, все машины на улице армянские, водители в 30-градусную жару живут в кабинах грузовиков. При этом «никто ничего не говорит».

Всего на территории Грузии застряли более 70 большегрузов, при этом разрешение на въезд в Россию получили только 52 машины.

Ранее в России составили портрет среднестатистического алкоголика.