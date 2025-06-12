Армения обвинила Грузию в блокировке поставок коньяка в Россию
Грузинские таможенники перестали пропускать грузовики армянских производителей коньяка через границу. Об этом сообщило агентство News.am.
«Нас „гоняют“ из одной комнаты в другую. И это называется решением вопроса правительством», — рассказал дин из водителей фуры с коньяком.
По его словам, все машины на улице армянские, водители в 30-градусную жару живут в кабинах грузовиков. При этом «никто ничего не говорит».
Всего на территории Грузии застряли более 70 большегрузов, при этом разрешение на въезд в Россию получили только 52 машины.
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