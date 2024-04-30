Вино и шампанское подорожают с 1 мая из-за роста акцизов | 360°

Общество 30 апреля 2024, 17:42 Вино и шампанское подорожают с 1 мая из-за роста акцизов Unsplash

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С 1 мая в России подорожают вино и шампанское. Причина — в троекратном росте акцизных ставок.

Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон еще в ноябре 2023 года. Согласно документу, с нынешних 34 рублей за литр акциз на тихие вина поднимется до 108 рублей, а в дальнейшем, с 1 января 2025 года, — до 112 рублей. С 2026 года он составит уже 116 рублей.

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Ставка налога на игристые вина увеличится с 45 рублей за литр до 141 рубля, с 2025 года — до 147, с 2026-го — до 153.

Как ранее сообщал РБК, винодельческая компания «Абрау-Дюрсо» с 13 мая поднимет цены на свою продукцию в пределах 7–35% в зависимости от конкретного товара. Подорожают 15 позиций алкогольного портфеля. По информации источников СМИ, ощутимо увеличить стоимость продукции планируют производитель «Кубань-Вино», винный дом «Фотисаль», компания «Союз-Вино» и другие.

Ранее врач-гастроэнтеролог, терапевт Нурия Дианова в беседе с журналистами рассказала, что одну порцию шашлыка в 100–150 граммов можно запивать красным вином в количестве не более одного бокала, а лучше всего с мясом сочетается обычная вода.