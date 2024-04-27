Врач Дианова призвала выпивать не более одного бокала красного вина с порцией шашлыков | 360°

Здоровье 27 апреля 2024, 12:05 Врач Дианова призвала выпивать не более одного бокала красного вина с порцией шашлыков

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Врач-гастроэнтеролог, терапевт Нурия Дианова в беседе с изданием «Ридус» рассказала, что с одной порцией шашлыка в 100–150 граммов следует выпивать не более бокала красного вина.

Медик пояснила, что если превысить норму, то можно навредить организму.

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«Например, для больных мочекаменной болезнью или подагрой обильное сочетание белковых продуктов и алкоголя — это просто ужас», — сказала она.

С шашлыками лучше всего сочетается обычная питьевая вода. Кроме того, она улучшает последствия возможного похмельного синдрома.