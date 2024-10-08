«Вина родителей в первую очередь». В России хотят ввести штрафы за пьянство детей

Если ребенок распивает алкоголь, то ответственность должна лежать на его родителях. Такое мнение в беседе с 360.ru выразил руководитель проекта «Трезвая Россия», депутат Госдумы Султан Хамзаев.

Он выступил с инициативой ввести в России административную ответственность для родителей, чьи дети пьют спиртное. Хамзаев пояснил, что доля потребления алкоголя, в том числе среди подростков, не уменьшается. Также статистика по преступлениям, совершенным в нетрезвом виде, оставляет желать лучшего.

«Поэтому в этой части родители должны нести персональную ответственность. Я считаю, если несовершеннолетний потребляет алкоголь, то это вина родителей в первую очередь. Почему родители должны в стороне оставаться? Почему они не должны нести за это ответственность?» — задался вопросом Хамзаев.

Он пояснил, что сейчас в России есть такое понятие, как «вовлечение несовершеннолетнего в потребление». Однако доказать вину конкретного человека в таком случае крайне проблематично. Привлекать людей по статье о неисполнении родительских обязанностей, если это не чрезвычайная ситуация, тоже сложно.

«Я говорю о том, что, если несовершеннолетнего нашли пьяным в общественном пространстве, родитель должен нести ответственность. Если взрослый человек находится в общественном месте в пьяном виде, предусмотрен штраф в пять тысяч рублей. А за ребенка ответственности практически никакой нет. Ни ребенок, ни родители не отвечают. Я считаю, что это неправильно. Родитель должен отвечать за ребенка», — резюмировал он.