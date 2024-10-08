В Госдуме предложили наказывать родителей за пьянство детей

В России предложили наказывать родителей, чьи дети употребляют алкоголь. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев. Подробности он рассказал в беседе с РИА «Новости» .

«Считаю, что необходимо ввести административную ответственность для родителей в случае потребления алкоголя детьми», — сказал он.

Депутат напомнил, что часто именно недостаток родительского контроля приводит к тому, что дети пьют спиртное. Сейчас за это нет никакой ответственности. Есть такое понятие, как «вовлечение несовершеннолетнего в потребление», однако доказать это невозможно, пояснил Хамзаев.

С другой инициативой о наказании для родителей ранее выступил депутат Госдумы Сергей Колунов. Он предложил ввести уголовную и административную ответственность для тех, чьи дети увлекаются квадробингом.