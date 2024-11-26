Вильфанд спрогнозировал мягкое начало зимы в Центральной России с конца ноября

Жителей Центральной России ждет мягкое начало зимы в последнюю неделю ноября. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в беседе с РИА «Новости» .

«Нужно наслаждаться погодой в Москве — антициклональный режим погоды, мягкая зима. Ночные температуры отрицательные. До конца месяца ночью легкие морозы», — заявил он.

По словам синоптика, исключением станет только ночь с 27 ноября. Морозы достигнут минус 7 в Москве и минус 9 в Подмосковье.

Похожую ситуацию со спокойной зимой ожидают не только в столице, но и в центре европейской России. Конец ноября пройдет преимущественно без осадков, небольшой снег выпадет только в четверг.

А вот серьезные морозы настигнут жителей в Челябинской области. Температура воздуха там упадет до минус 19 градусов. Также в регионе будет снег, гололед и туман.