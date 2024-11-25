Морозы до -19 градусов придут в  Челябинскую область

В Челябинской области ночью на 26 ноября температура воздуха упадет до -19 градусов. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на региональный гидрометеоцентр.

Такая погода продержится в Челябинской области до 1 декабря. Днем столбили термометров будут колебаться в диапазоне от -5 до +2 градусов. По ночам в среднем погода будет до -10 градусов, а в низинах — до -19 градусов.

Кроме того, синоптики предупредили о туманах, снеге и гололеде.