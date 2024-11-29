Вильфанд рассказал, в каких регионах декабрь окажется самым теплым

Вильфанд: в большинстве регионов России температура будет около и выше нормы

Во всех регионах России средняя температура в декабре будет выше или около нормы. Об этом заявил научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с «Интерфакс» .

«На всей территории страны в декабре нет регионов, где прогнозировался бы класс температуры ниже нормы. Везде около и выше нормы», — сказал синоптик.

По его словам, особенно теплая погода в декабре будет в восточной половине европейской части России, на востоке Центрального федерального округа и Северо-Западного федерального округа, на Урале и на большей части Сибирского федерального округа.

В Москве и Петербурге температурные значения ожидаются в пределах нормы, добавил эксперт.

Ранее жителей Ростова-на-Дону предупредили о холодном начале декабря. По данным специалистов, в первые дни зимы температура понизится до +3…+4 градусов.

В вечернее и ночное время столбики термометров опустятся до -2…-3 градусов. Такая погода продержится всю первую декаду месяца.