Жителей Ростова-на-Дону предупредили о морозном начале декабря

Резкое понижение температуры ожидается в Ростове-на-Дону с наступлением декабря. Об этом рассказал сайт RostovGazeta.ru со ссылкой на данные синоптиков.

Согласно сообщениям специалистов, в первые дни зимы столбики термометров опустятся до +3…+4 градусов. Вечером и ночью наступят заморозки до -2…-3 градусов. Соответствующая погода продержится всю первую декаду месяца.

Скорость ветра составит в среднем пять метров в секунду. Порывы будут достигать семи метров в секунду. Осадков не прогнозируют, однако есть вероятность образования туманов. Небо ожидается преимущественно облачным.