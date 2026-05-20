Видеохостинг YouTube стал лидером в России по оттоку аудитории

Лидером по оттоку аудитории в России стал видеохостинг YouTube. Об этом свидетельствую данные опроса Аналитического центра ВЦИОМ .

Опрос проводили в апреле 2026 года среди двух тысяч россиян старше 14 лет. Чаще всего респонденты смотрят горизонтальные видео «VK Видео», их доля составляет 61%. На платформе YouTube такие видо смотрят 44% опрошенных, на российском видеохостинге RuTube — 49%.

На YouTube видео смотрят чаще — 42% против 35%, а вот «VK Видео» отдают предпочтение 50% респондентов.

«YouTube доминирует по оттоку аудитории: 43% когда-то пользовались платформой, а сейчас не пользуются», — отметили аналитики.

Мнения опрошенных о замещении традиционного телевидения видеосервисами разделились практически поровну, 45% респондентов считают, что такое возможно, 44% уверены, что ТВ не заменят платформы.

ФАС сообщила, что до конца 2026 года не будет привлекать к ответственности людей, разместивших рекламу в Telegram или YouTube. Это время дали для адаптации к новым правилам и переориентированию на другие рекламные каналы.