«Виден очаг тепла». Температура выше нормы в ноябре ожидается в шести округах России

В ноябре температура будет выше нормы на северо-западе и в центре России, а также на Урале, в Поволжье и Сибири. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«На большей территории европейской части России температура прогнозируется выше нормы. Ноябрь ожидается теплым в Северо-Западном, Центральном, Приволжском, Уральском, Южном федеральных округах РФ. Но и на азиатской части виден очаг тепла в ноябре, в Сибири температура также будет около и выше нормы», — сказал он.

Вильфанд отметил, что в ноябре температура на большей части Дальнего Востока, включая Якутию и Хабаровский край, будет близкой к норме. Исключением станет Чукотка, северо-восток Якутии и север Камчатского края, где прогнозируются более низкие показатели.

«Зима в эти регионы приходит раньше», — уточнил метеоролог.

Также Вильфанд спрогнозировал избыток осадков в четырех округах России в ноябре — на территориях Северо-Западного, Сибирского, Дальневосточного и Уральского.

В Москве в ноябре, наоборот, ожидается дефицит осадков и температура выше нормы.

«В наступающем месяце столица порадует жителей теплом», — сказал он.

На следующей неделе в Москве и области потеплеет до +11 градусов. С юга придут теплые воздушные массы, которые поднимут температуру на пять градусов выше нормы, как уточнил Вильфанд. Но солнечными днями насладиться вряд ли удастся.