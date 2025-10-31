Синоптик Вильфанд заявил, что в Москве на следующей неделе ожидается теплая погода с температурой до +11 градусов

На следующей неделе жителей Москвы и области ждет повышение температуры до +11 градусов. Теплые воздушные массы с юга поднимут температуру на пять градусов выше нормы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с сайтом телеканала «Звезда» .

По данным специалиста, уже в это воскресенье начнется потепление. Осадки почти прекратятся и будут наблюдаться только местами. Атмосферное давление повысится — сейчас оно ниже нормы. Ноябрь в целом ожидается довольно теплым, но солнечными днями насладиться вряд ли удастся.

«Начиная с понедельника и до среды включительно — до 11 градусов тепла. Дневные температуры. Ночные тоже положительные в диапазоне от трех до пяти градусов. Теплая погода», — отметил эксперт.

Сегодня, 31 октября, прогнозируется дождь, который закончится к полудню. За утро выпадет до 10 миллиметров осадков, после обеда распогодится, добавил Вильфанд.