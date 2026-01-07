Вьетнам стоил пермяку жизни. Почему от его семьи требуют миллион?

Российский турист скончался во Вьетнаме после аварии на скутере

Поездка во Вьетнам на новогодние праздники стоила жителю Пермского края жизни. Ситуация стала еще жестче после того, как местные врачи начали требовать от семьи мужчины серьезную сумму, как сообщил телеграм-канал Baza .

Супружеская пара прилетела отдохнуть в Хошимин еще перед Новым годом. За два дня до праздника пермяк решил прокатиться на скутере — он выбрался на трассу, но с управлением не справился и упал.

Госпитализировать его в местную больницу не удалось из-за бюрократических проволочек. Из сообщения Baza следует, что диагностику мужчине все же провели и выявили разрыв селезенки.

Это опасная травма, но при оперативном вмешательстве купировать ее можно. Пострадавшему же пришлось еще несколько часов добираться до городской клиники.

Здесь пермяка прооперировали. Медики говорили, что его шансы на выживание велики и он придет в себя. Через несколько дней мужчина умер.

Вернуть тело в Россию семья не может — перед этим нужно оплатить счет в миллион рублей. Страховка не покроет вообще никаких трат, случай признали «не страховым».

