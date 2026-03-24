В Екатеринбурге ветеринары призвали владельцев кошек не оставлять пластиковые окна открытыми вертикально при уходе из дома. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

По его информации, животные часто залезают в промежуток между оконной рамой и проемом и застревают там. Иногда они соскальзывают в узкую часть проема и получают травмы внутренних органов.

Как следствие, они могут остаться инвалидами или даже погибнуть.

Кроме того, ветеринары напомнили о необходимости ставить на окна специальные металлические сетки, особенно на верхних этажах. Обычные москитные зачастую не выдерживают веса животного.

Ранее ветеринар рассказала, какие угрозы ждут собак и кошек весной и как их избежать.