Ветеринар Земская предупредила о весенних опасностях для домашних животных

С наступлением весны владельцам домашних питомцев следует быть особенно внимательными. Заведующая Красногвардейской государственной ветеринарной клиникой Вера Земская рассказала о сезонных угрозах для кошек и собак в интервью РИА «Новости» .

Специалист отметила, что в период таяния снега под сугробами могут скрываться опасные возбудители болезней. «Весной высок риск у домашних питомцев заразиться инфекционными заболеваниями на фоне таяния снега», — сообщила она.

Также возрастает вероятность получения травм, поскольку под снегом часто находятся острые предметы и бытовые отходы. У животных возможны аллергические реакции на реагенты и пыльцу, особенно у питомцев со слабым иммунитетом, беременных и пожилых, написали «Известия».

Весной наблюдаются гормональные изменения, из-за которых кошки чаще убегают или получают повреждения при падениях из окон. Ветеринар рекомендует установить защитные сетки и ограничить доступ к открытым проемам.

Ранее кандидат ветеринарных наук Юлия Немцева сообщала, что взаимодействие с хозяином положительно влияет на состояние кошек. По ее словам, регулярное внимание и спокойное общение помогают снизить уровень стресса и укрепить здоровье питомца.