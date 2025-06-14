Ветеринар Соболева посоветовала ограничить подвижность животного после укуса змеи

Распознать укус змеи у питомца можно по ряду специфических признаков. Обычно змеи атакуют собак в лицо, губы или передние конечности, а кошек чаще кусают в морду. Об этом рассказала ветеринар Анна Соболева в беседе с Ura.ru .

По словам врача, при оказании первой медицинской помощи важно ограничить подвижность животного. Интенсивные движения способствуют скорейшему распространению яда по кровотоку.

«В первые 15 минут после укуса можно промыть рану дезинфицирующим раствором без содержания спирта. Просто чистая вода с мылом тоже подойдет», — добавила эксперт.

Она также рекомендовала приложить лед к месту укуса, чтобы облегчить воспаление, и укрыть питомца теплым одеялом, так как яд змеи может вызвать понижение температуры тела.