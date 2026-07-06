Ветеринар Сиротина развеяла миф о связи количества усов у кошки с состоянием здоровья

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» ветеринарный врач Ангелина Сиротина опровергла утверждение, что у здоровой кошки должно быть строго 24 уса.

По словам специалиста, количество вибриссов у питомцев может варьироваться. Усы нередко выпадают во время линьки или становиться ломкими из-за нехватки витаминов. Кроме того, кошки способны механически повреждать свои усы.

Эксперт также напомнила, что мамы-кошки откусывают вибриссы своим котятам практически под корень. Это проявление инстинктивной заботы о безопасности потомства.