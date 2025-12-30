Ветеринар Шеляков предложил использовать лекарство, чтобы успокоить питомца при звуках салюта
Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков рассказал в беседе с RT, как успокоить питомца, если тот испытывает стресс от звуков салюта в праздники.
Специалист предложил использовать лекарства. Так, за несколько дней до праздников можно начать давать животному антидепрессанты, которые помогут снизить уровень тревоги.
«Они дают лучший эффект», — подчеркнул медик.
По его словам, распространенный совет приучать животных к звукам салютов с помощью записей неэффективен. Кошки и собаки способны отличить искусственные шумы от настоящих.
