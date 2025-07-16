Ветеринар Сафинская напомнила о необходимости ежегодной диспансеризации питомцев

Принести в семью собаку — значит взять на себя большую ответственность. Необходимо позаботиться не только о ее комфорте и питании, но и о здоровье. О том, какие шаги нужно предпринять для этого, рассказала ветеринарный врач-терапевт и УЗ-диагност Анастасия Сафинская в интервью «ТСН 24» .

«В ветеринарной клинике кошкам и собакам оформляется ветеринарный паспорт, в котором в дальнейшем будут пометки о проведенных вакцинациях, обработках и чипировании», — объяснила ветеринар.

Чипирование рекомендовано всем животным, даже если они будут жить только дома. Кроме того, необходимо провести обследования организма питомца, чтобы быть в курсе потенциальных заболеваний: общий и биохимический анализы крови, УЗИ брюшной полости, кардио-обследование.

Также не стоит забывать о ежегодной диспансеризации питомца, даже при отсутствии клинических жалоб. Эта мера позволит следить за здоровьем животного и вовремя принимать меры, подытожила Сафинская.