Ветеринар рассказал, что нужно делать после возвращения собак и кошек с дачи

После возвращения с дачи домашние животные — и кошки, и собаки — могут не только тосковать по воле, но и заболеть. На что стоит обратить внимание в поведении питомца, рассказала 360.ru ветеринарный врач, менеджер по продукту ГК ВИК Елена Трусевич.

Она подчеркнула, что основ для успешной адаптации кошек и собак три. Необходимо не только наблюдать за поведением и контролировать здоровье питомца, но и создать для него спокойную обстановку.

«Молодые собаки, заточенные на человека, адаптируются в течение от нескольких дней до недели. Кошки — от 10 дней до месяца, они могут похандрить», — предупредила Трусевич.

По ее словам, животные после дачи испытывают эмоциональный дискомфорт. Их не нужно ругать или подкупать едой — лучше уделить больше времени играм. При любых сомнениях стоит обратиться к ветеринару.

О том, что обязательно нужно сделать после возвращения в город, и как кормить домашнее животное — в нашей статье.