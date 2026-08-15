Сегодня 11:30 Квартира после дачи: почему собаки и кошки впадают в тоску и чем им помочь Ветеринар Трусевич: возвращение животного с дачи в город — стресс Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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С окончанием летнего сезона тысячи семей возвращаются в городские квартиры вместе с питомцами. Если для людей переезд — привычное дело, то для кошек и собак смена обстановки с дачной свободы на ограниченное пространство и шум улиц становится серьезным испытанием. Какие медицинские риски несут дачные прогулки, почему животные тоскуют по воле и как помочь им мягко перестроиться на городской ритм — в материале 360.ru.

Почему возвращение животного в квартиру — стресс Ветеринарный врач, менеджер по продукту ГК ВИК Елена Трусевич пояснила, что после нескольких месяцев на природе, где питомцы привыкли к длительным прогулкам, новым запахам, охоте на насекомых и грызунов, возвращение в квартиру воспринимается как резкая перемена. «Естественно, для них это определенный стресс. После достаточно свободного режима в первую очередь нужно сохранить активную физическую нагрузку», — сказала она. Реакция на переезд индивидуальна. Если животное все лето не покидало территорию дачного дома, адаптация может пройти почти незаметно. Но если был свободный выгул на участке и за его пределами, потеря такого разнообразия переживается остро. Одни питомцы приходят в норму за пару дней, другим требуется до месяца.

Фото: РИА «Новости»

Как распознать тревожное поведение домашнего животного Владельцы часто списывают вялость на усталость от дороги. Однако изменения в поведении — главный индикатор дискомфорта. «Животное становится более вялым, апатичным, меньше играет, меньше ест, больше спит в первое время. Это адаптация, которая может быть связана как с грустью, так и со снижением физической активности», — пояснила Трусевич. Общие признаки стресса — снижение или повышение аппетита, потеря интереса к играм, стремление спрятаться, избегание контакта. У собак тревога часто выражается в беспокойстве, чрезмерном лае, разрушительном поведении или, напротив, апатии. У кошек — в агрессии, отказе от лотка, вылизывании до проплешин, постоянном желании спрятаться, равнодушии к происходящему. Это не капризы и не месть, а сигнал: животное не справляется с переменами. В основе, по словам эксперта, не столько депрессия, сколько перестройка психики из-за смены обстановки и нового уровня активности.

Фото: РИА «Новости»

Что нужно сделать после возвращения с дачи Дачный отдых сопряжен с повышенными рисками для здоровья животного. Все угрозы можно разделить на несколько групп. Осмотр после возвращения В первые дни после переезда важно провести самостоятельный осмотр питомца: проверить шерсть и кожу на наличие клещей, ран, укусов насекомых, осмотреть уши, лапы, живот. Следует оценить аппетит, стул, частоту мочеиспускания. Любое отклонение — сигнал, который нельзя игнорировать. Паразиты: общая угроза За городом риск заражения паразитами многократно выше. Даже если блох и клещей не видно, они могли запрыгнуть на прогулке. Опасность не только в укусах: блоха может быть переносчиком ленточного гельминта.

Блоха может запрыгнуть и укусить, собака ее поймает, съест, а в блохе находится личинка гельминта — огуречника.

Обработку каплями, таблетками или ошейником продолжают ежемесячно в течение трех-четырех месяцев после возвращения.

Фото: РИА «Новости»

Источники заражения гельминтами — сырая рыба, моллюски, слизни, лягушки, мыши, а также сырые субпродукты. «После дачи обязательно нужно провести дегельминтизацию. Если владельцы забыли сделать это летом, то обработка необходима сразу по возвращении», — посоветовала собеседница 360.ru. При выборе препарата лучше отдавать предпочтение средствам широкого спектра действия на основе мильбемицина оксима: они эффективны против разных видов паразитов и обычно хорошо переносятся животными. Для южных регионов актуальна отдельная угроза — сердечные гельминты, которых переносят комары. Профилактику дирофиляриоза проводят ежемесячно и продолжают до заморозков. Вирусные инфекции у кошек Если у кошек был плотный контакт с другими сородичами, стоит помнить об особо опасных вирусных инфекциях — лейкозе и вирусе иммунодефицита, которые имеют скрытое течение. В такой ситуации лучше сдать анализы на эти заболевания. «В течение первой недели после переезда желательно показать питомца специалисту для профилактического осмотра, даже если внешних признаков болезни нет», — порекомендовала Трусевич.

Фото: РИА «Новости»

Как кормить собак и кошек после дачи Помимо медицинских аспектов, важно пересмотреть и рацион питомца. Главное правило — никаких резких перемен. Если летом калорийность не увеличивали, оставляют прежнюю норму. Если порции были больше из-за нагрузок, вместе со снижением прогулок уменьшают и калорийность. На даче животные часто щиплют зелень. Для кошек привычку можно сохранить, посадив дома горшочек с овсом или разнотравьем. Собакам важно не давать есть траву у дорог и на парковках — там могут быть реагенты и бензиновые пятна, что может спровоцировать отравление.

В лесах пощипать травку безопасно, а там, где паркуются, за этим нужно приглядывать.

Лакомствами баловать можно, но важно не делать это системой. Как пояснила ветеринарный врач, если подкармливать питомца каждый раз, когда он тревожится, у него может закрепиться привычка заедать стресс. В дальнейшем это чревато перееданием и лишним весом. Лучше заменить лишнее угощение на игру и внимание.

Фото: РИА «Новости»

Как помочь питомцу адаптироваться Чтобы переезд прошел мягче, стоит заранее продумать несколько шагов. До переезда. Если собака отвыкла от намордника или поводка, приучайте к ним заранее, еще на даче, за пару недель до возвращения в город. Тогда в городе эти аксессуары не вызовут дополнительного стресса.

Стресс для питомца начинается еще в пути. Если животное тяжело переносит поездку, его укачивает или оно сильно нервничает, стоит заранее подготовиться. В ветеринарной аптечке могут пригодиться специальные препараты, которые в том числе снижают риск рвоты. Подобрать такое средство можно самостоятельно или посоветовавшись со специалистом.

В первые две-три недели важно сохранять высокий уровень физической нагрузки: гулять с собакой столько же по времени и интенсивности, сколько на даче. Затем нагрузку снижают постепенно — до обычного городского ритма. Это снимает тревогу и дает организму время перестроиться. Кормление, прогулки и игры лучше проводить в те же часы, что и на даче. Если нужно сместить расписание, делают это плавно — по 10–15 минут в день. Полезно взять в город вещи, к которым питомец привык вне дома: коврик, игрушку, миску. Знакомый запах успокаивает. Если уходите на работу, оставьте рядом свою футболку: это снижает тревогу разлуки. Для кошек важны интерактивные игрушки и кормовые головоломки. «Сейчас их очень много: кладешь корм, и животное тратит время, чтобы его достать, — отвлекается на целый день», — сказала Трусевич. При выраженной тревоге допустимо использование успокоительных, но только по назначению врача. Есть натуральные и медикаментозные препараты, но подбирать их лучше вместе со специалистом.

Фото: РИА «Новости»