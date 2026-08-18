Ветеринар объяснил, о чем говорит желание кота грызть пакеты

Ветеринар Шеляков: если кот жует пакеты, нужно исключить гастрит и паразитов

Жевание кошками полиэтиленовых пакетов может быть признаком гастрита или паразитарных заболеваний, а не просто игрой. Об этом в беседе с 360.ru предупредил ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

По словам специалиста, такое поведение нередко указывает на дискомфорт в желудочно-кишечном тракте. Поэтому, прежде чем искать поведенческие причины, необходимо исключить медицинские проблемы, включая язву и глистные инвазии.

«Если кот жует пакеты или каким-то образом проявляет интерес к несъедобным предметам, это первый признак гастрита и боли в животе. Это самое главное. Надо посмотреть, что у кота с желудком, нет ли там язв, гастрита или даже паразитарных заболеваний. Потому что даже обычные глисты могут давать пищевое извращение», — пояснил Шеляков.

Сам полиэтилен, по словам ветеринара, биоинертен и не представляет токсической опасности. Однако типографская краска на пакетах с яркими логотипами может вызвать сильное отравление, вплоть до летального исхода.

При появлении у питомца такой привычки специалист рекомендует провести дегельминтизацию.

Если это не помогает, необходимо обратиться к ветеринару для полноценной диагностики: анализов крови, УЗИ и исследования желудочно-кишечного тракта.

Также следует убрать все пакеты в недоступное для животного место. Потому что крупные куски пластика способны застрять в кишечнике и вызвать непроходимость.

О других возможных причинах пищевых извращений у кошек и о том, как отличить игру от тревожного сигнала, читайте в материале 360.ru.