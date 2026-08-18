Сегодня 04:54 Кот любит грызть пакеты? Почему это повод бежать к ветеринару и какие болезни нужно исключить Ветеринар Шеляков: если кот жует пакеты, нужно исключить гастрит и паразитов Фото: Изображение создано с помощью нейросети / 360.ru Эксклюзив

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Шуршание полиэтиленового пакета в зубах у кота — знакомая сцена для многих владельцев. Однако за этим поведением могут скрываться куда более серьезные причины, чем просто желание пошуметь. От стресса и скуки до болей в желудке и риска отравления — спектр возможных диагнозов неожиданно широк. Так где же проходит грань между безобидной игрой и тревожным сигналом? И что делать, если любимец проявляет интерес к несъедобным предметам?

Знакомый шелест Хозяин слышит характерный шуршащий звук из соседней комнаты и уже знает, что увидит через мгновение. Кот сидит на полу, увлеченно жует край полиэтиленового пакета, а по всей комнате разбросаны мелкие кусочки пластика. Для одних владельцев эта сцена вызывает умиление, для других — раздражение и желание отучить питомца от дурной привычки. Однако мало кто задумывается, что за этим поведением могут стоять далеко не игровые мотивы.

Фото: Изображение создано с помощью нейросети / 360.ru

Привычка жевать пакеты способна оказаться как безобидным способом развлечься, так и первым сигналом о неполадках в организме. Разобраться в истинной причине помогает внимательное наблюдение за питомцем и понимание ключевых признаков, которые подает животное. Охотничий инстинкт или скука? Шуршащий пластик привлекает кошку не случайно. Звук пакета напоминает питомцу треск сухой листвы или травы, в которой прячется мелкая добыча. К тому же на поверхности пакета часто сохраняются запахи продуктов, что делает предмет еще более заманчивым для исследования. Однако охотничий инстинкт — далеко не единственное объяснение этой привычки. Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в разговоре с 360.ru связал такое поведение в том числе со скукой и даже недостатком игрушек.

Фото: Изображение создано с помощью нейросети / 360.ru

«Мы тоже любим пластиковую пупырку лопать — для многих это успокоение. И для кошки так же. Это может говорить о недостатке каких-то нормальных игрушек. К примеру, если у ребенка нет нормальных игрушек, он начинает играть чугунными. То же самое с кошками», — объяснил специалист. Владельцы часто забывают, что домашняя кошка нуждается в регулярной физической и умственной нагрузке. Отсутствие игрушек, охотничьих игр и внимания со стороны человека провоцирует животное искать альтернативные способы развлечь себя. Пакет становится доступным и с точки зрения кошки безопасным объектом для реализации природных инстинктов. Но поведенческие причины стоит рассматривать лишь после того, как исключены более серьезные медицинские проблемы. Тревожный сигнал Желание грызть несъедобные предметы, или пикацизм, часто указывает на дискомфорт в желудочно-кишечном тракте. Речь идет не только о банальном гастрите, но и о язвенной болезни, а также о заражениях паразитами.

Если кот жует пакеты или каким-то образом проявляет интерес к несъедобным предметам, это первый признак гастрита и болей в животе. Это самое главное. Надо посмотреть, что у кота с желудком, нет ли там язв, гастритов или даже паразитарных заболеваний. Потому что даже обычные глисты могут давать поведенческое, пищевое извращение. Михаил Шеляков ветеринарный врач высшей категории

Поведенческие коррекции и покупка новых игрушек не принесут результата, если у животного болит живот. Первоочередная задача хозяина — исключить медицинские причины, и только затем рассматривать варианты с недостатком внимания или скукой. Вся правда о полиэтилене Многие владельцы уверены, что проглоченный кусок пакета сам по себе смертельно опасен для кошки. Однако Шеляков развеял этот распространенный миф. «Полиэтилен сам по себе биоинертен. У нас все катетеры полиэтиленовые, даже клапаны сердца из полиэтилена делаются. То есть он в принципе не разлагается, не выделяет из себя ядовитых веществ», — пояснил специалист.

Фото: Изображение создано с помощью нейросети / 360.ru

Настоящая угроза кроется не в самом материале, а в типографской краске, которой покрыты многие пакеты. Яркие логотипы и цветные рисунки на упаковке содержат химические соединения, опасные для организма животного.

«Если мы представим какой-нибудь пакет с печатью, то мы просто в руке можем его держать, и у нас уже рука вся красная, например. Это типографская краска, густо наложенная на пакет. Вот она как раз представляет опасность. Сам полиэтилен биоинертен, но краска, которая на него нанесена типографским способом, может давать сильнейшее отравление вплоть до летального исхода», — предупредил Шеляков. Помимо химической угрозы, существует и механическая опасность для здоровья питомца. Крупный кусок пакета способен вызвать удушье или застрять в кишечнике, создавая непроходимость. От слов к делу: что делать хозяину? Первое и самое простое действие, которое владелец может предпринять самостоятельно, — провести дегельминтизацию питомца. Шеляков назвал этот шаг отправной точкой в решении проблемы.

Первое, что можно сделать самостоятельно в домашних условиях, — прогнать глистов. Если это не помогает в какой-то краткосрочной перспективе, это дает повод для обращения к ветеринарному врачу. Михаил Шеляков

Если обработка от паразитов не принесла результата, необходимо посетить ветеринарную клинику. Врач назначит полноценную диагностику: анализы крови, УЗИ брюшной полости и исследование желудочно-кишечного тракта. Параллельно с визитом к врачу владельцам стоит пересмотреть рацион питомца и убедиться, что корм содержит все необходимые питательные вещества. Дефицит микроэлементов также способен провоцировать пищевые извращения у животных.

Фото: Изображение создано с помощью нейросети / 360.ru