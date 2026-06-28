Ветеринар Гуляева предупредила о рисках использования переносок-рюкзаков для мелких пород собак

Ветеринарный врач-хирург Екатерина Гуляева рассказала «Москве 24» , что владельцев шпицев, йоркширских терьеров и чихуахуа предупредили о потенциальной опасности использования переносок-рюкзаков.

На Ленинградском вокзале в Москве заметили женщину, которая несла сразу двух шпицев в тесном рюкзаке с вентиляционными отверстиями только внизу. По мнению специалиста, это может быть опасно для жизни питомцев.

«Если в рюкзак не поступает достаточное количество воздуха, питомец рискует получить тепловой удар. В таком случае животное может даже погибнуть», — отметила Гуляева.

Ветеринар рекомендует правильно выбирать рюкзаки, обращая внимание на наличие пространства сверху и по бокам для комфортного дыхания животного. Кроме того, владельцам следует регулярно проверять состояние питомцев, осматривая их слизистые: бледно-розовые означают норму, а бордово-красные указывают на перегрев.