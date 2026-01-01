Ветеринар Гольнева предупредила, что звук салюта может спровоцировать у питомца сердечный приступ

Ветеринар Татьяна Гольнева в беседе с « Абзацем » предупредила о серьезной опасности, которую представляют новогодние фейерверки для домашних животных.

По словам медика, громкие звуки и яркие вспышки способны вызвать у кошек и собак сильный стресс, что может привести к сердечному приступу.

«Домашние коты, несмотря на то что они находятся дома, все равно от звуков сильно пугаются. У них может развиться цистит от стресса», — добавила эксперт.

Ветеринар рекомендовала заранее начать давать питомцам успокоительные препараты, чтобы подготовить их к новогодней ночи, и продолжать процедуры еще несколько дней после праздника.