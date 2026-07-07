Ветеринар Фроленко рассказала о способности собак чувствовать развитие рака у хозяина

Ветеринарный врач Елена Фроленко сообщила в беседе с «Газетой.ru» , что собаки могут почувствовать начало развития болезни у своего хозяина.

По словам эксперта, в некоторых случаях питомцы начинают вести себя иначе рядом с заболевшим владельцем. Они становятся более внимательными и тревожными, стараются находиться поближе, ложатся на больное место, которое обычно горячее всего тела.

На основе этих природных способностей собак разрабатывают методики их обучения для выявления некоторых болезней, включая диабет и определенные виды рака, добавила «Свободная пресса».