Ветеринар Алешина: в жару необходимо пересмотреть график прогулок с собакой

Летом домашние животные подвержены риску солнечного и теплового удара. Чтобы этого избежать, в жару необходимо пересмотреть график прогулок с собакой, рассказала заведующая Кунцевской ветеринарной клиникой Елена Алешина в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, лучше выходить на улицу с питомцем в ранние утренние и поздние вечерние часы. Также желательно воздержаться от излишней активности и тренировок. В жару животным нужно обеспечить постоянный доступ к питьевой воде.

При тепловом ударе питомца нельзя обливать ледяной водой или бросать в открытый водоем. Такой перепад температур опасен и может грозить животным даже гибелью, отметила Алешина.