Ветераны СВО выйдут на массовый пикет в российском регионе

Ветераны специальной военной операции (СВО) в Тюмени решили выйти на массовый пикет. Об этом сообщил портал Nashgorod.ru .

Причиной публичной демонстрации недовольства стал коммунальный спор. Местный бизнесмен подарил участникам СВО жилье, однако после обвинения в мошенничестве на недвижимость наложили арест, а дома не подключили к электроснабжению.

Местная администрация обратилась с исковым заявлением в суд. В итоге военные решили выйти на митинг.

«Мы домой приехали, но война и тут. Такое как возможно? Это было доступное жилье, которого теперь люди лишились, среди них есть вдовы с детьми», — поделились претензиями участники пикета.

Мероприятие состоится 28 сентября. Организаторы уведомили власти о нем, но в публикации не привели информацию о разрешении на проведение пикета.

Ранее митинг памяти ветеранов боевых действий прошел в Балашихе.