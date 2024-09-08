Митинг памяти ветеранов боевых действий прошел в Балашихе

В мероприятии поучаствовали ветераны боевых действий, кадровые военные, представители общественной организации «Офицеры России», волонтеры и спортсмены. Они возложили цветы к монументу.

«Наш долг еще раз низко поклониться героям, павшим в боях за Родину, героям, которые живут в наше время. С глубоким уважением и благодарностью мы говорим спасибо ветеранам боевых действий, принимавших участие в горячих точках, участвовавших в специальной военной операции. За то, что ценой своих жизней вы завоевали и продолжаете завоевывать свободу и мирное небо для грядущих поколений», — прокомментировала заместитель главы городского округа Балашиха Лилия Татевосян.

Отметим, что после митинга в округе начались соревнования по боксу. Они посвящены ветеранам боевых действий. Спортсмены поборются за призы Героя России Александра Головашкина.

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