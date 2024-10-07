«Ветераны России» призвали запретить квадробинг

Движение «Ветераны России» обратилось по линии Госдумы и Генпрокуратуры, призвав запретить в России квадробинг. Текст обращения оказался в распоряжении 360.ru.

«Подобное поведение не только разрушает нормальные процессы социализации, но и создает риски для психического здоровья детей, влияя на их восприятие окружающего мира и взаимоотношения с обществом», — заявили общественники, оценив подражание квадроберов животным в их облике и повадках.

Они назвали подобное поведение деструктивным и опасным. Кроме того, «Ветераны России» призвали пресечь продажу костюмов и кормов для квадроберов и ввести ответственность для родителей, поддерживающих эту практику.

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян призвала перестать обсуждать эту тему и заняться более важными общественными проблемами.