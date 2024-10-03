Главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян призвала перестать обсуждать квадроберов и заняться более важными проблемами. Об этом она написала в Telegram-канале .

«Не пора ли нам снизить градус общественных дискуссий по маловажным поводам, а? До этого ли нам сейчас? Все остальные проблемы решили?» — поинтересовалась она.

Симоньян заявила, что дети-квадроберы «дурью маются», но это, по ее словам, свойственно всем в этом возрасте.

Ранее семейный психолог Олеся Покусаева рассказала, что квадробика в целом безобидна, и у нее есть много плюсов, если она не выходит за рамки дозволенного. Специалист предложила родителям разрешать детям играть в это, но предварительно установить строгие правила, чтобы не вредить общественному порядку.

Квадроберы подражают животным во внешности и повадках.