«Ветераны России» предложили запретить выступление Нины Хрущевой в Екатеринбурге

Активисты движения «Ветераны России» потребовали отменить выступление в «Ельцин-центре» правнучки Никиты Хрущева — профессора из Нью-Йорка Нины Хрущевой. Они направили обращение генпрокурору Игорю Краснову, председателю СК Александру Бастрыкину и губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Об этом 360.ru сообщили представители движения.

По их мнению, внучку Хрущева следует проверить на предмет возможного финансирования ВСУ. Она допускает русофобские высказывания, которые возмущают общественность, добавили активисты.

«Она открыто заявляет о необходимости федерализации России, которая, по ее мнению, приведет к „отпадению“ некоторых регионов, и предлагает распродать Курильские острова Японии и сделать Калининград „независимым“», — подчеркнули представители движения.

Они добавили, что выступление Хрущевой будет являться неуважением к памяти миллионов защитников Отечества и подрывом государственной безопасности.

Ранее антироссийскую риторику профессора раскритиковал председатель движения «Зов Народа» Сергей Зайцев. По его словам, Хрущева потеряла связь с реальностью, когда стала призывать к развалу страны.