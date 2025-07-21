Ветеран Второй мировой, знакомый Байдена и звезда TikTok «Папа Джейк» Ларсон умер в США

Ветеран высадки в Нормандии, Джейк «Папа Джейк» Ларсон, скончался на 103-м году жизни в США. Об этом сообщило агентство Associated Press .

Семья ветерана сообщила, что Джейк Ларсон ушел из жизни 17 июля, он умер в своем доме в Лафайете, штат Калифорния.

Внучка героя отметила, что до последних дней мужчина сохранял чувство юмора и оставался жизнерадостным. «Он шутил до самого конца», — написала она на его страницах в соцсетях.

Бывший солдат, переживший обстрелы немецкой армии на побережье Франции в 1944 году, в последние годы стал известен миллионам пользователей TikTok.

На своей странице он делился воспоминаниями о Второй мировой войне и рассказывал о погибших товарищах.

Ветеран объяснял, что ему был 21 год, когда он высадился на пляже Омаха в День Д. Он уверял, что участвовал в «сверхсекретной операции».

Ветеран быстро стал любимцем пользователей, собрав около 1,2 миллиона подписчиков на своем аккаунте Story Time with Papa Jake.

Ранее в июле умер режиссер Юрий Карра.