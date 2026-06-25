Ветеран ВОВ Епифанов рассказал об эмоциональной реакции суворовцев на новость о победе над Германией

Участник Парада Победы Дмитрий Епифанов рассказал, как прошел великий праздник в 1945 году. В то время Епифанову было 12 лет, и он был курсантом Горьковского Суворовского училища, сообщил сайт телеканала «Звезда» .

Епифанов вспомнил, как старшина роты объявил им о победе над Германией. На эмоциях юноши стали подбрасывать подушки, полотенца, одеяла.

«Дней через дней восемь-десять, наверное, мы узнали, что приказом командующего московского округа наше суворовское училище назначено дня участия в Параде Победы», — поделился ветеран.

По словам Епифанова, у них было общение с фронтовиками, когда они стояли рядом. Фронтовики по просьбе 12–15-летних мальчишек срывали с фашистских знамен кресты с ленточками и бросали к их шеренгам.

В день проведения парада подъем военнослужащим протрубили в четыре часа. Всего в тот день по брусчатке Красной площади прошли больше 35 тысяч человек, а также проехало 1850 единиц боевой техники.