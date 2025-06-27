Ветеран СВО Игорь Головатик получил пост в «Роскосмосе»

Ветерана специальной военной операции Игоря Головатика назначили на должность генерального директора научно-производственной организации «Орион». Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса» .

«Генеральным директором НПО „Орион“ назначен Игорь Головатик», — рассказали представители госкорпорации.

Игорь Головатик окончил Военно-космическую академию имени А. Ф. Можайского. Он является добровольцем ракетно-космической отрасли. В специальной военной операции принимал участие в составе разведывательно-диверсионной бригады «Александр Невский».

Ранее президент России Владимир Путин назвал ветеранов СВО, которые получили должности в органах представительной власти, принципиальными и ответственными людьми, достойно выполняющими свою работу.