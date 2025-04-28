«Надежные, принципиальные». Путин заявил, что депутатов среди ветеранов СВО будет больше

Президент России Владимир Путин назвал ветеранов специальной военной операции, получивших должности в органах представительной власти, принципиальными и ответственными людьми, которые достойно выполняют свою работу. Об этом он заявил во время выступления на встрече с членами Совета законодателей при Федеральном собрании.

«В органы представительной власти на всех уровнях уже приходят ветераны боевых действий: надежные, ответственные, принципиальные люди. Они достойно заявляют о себе не словами, а конкретной работой, реальными делами, конкретными инициативами», — сказал он.

По мнению президента, число депутатов и парламентариев среди бывших участников СВО будет увеличиваться. Этому поспособствуют реализуемые в ряде регионов кадровые проекты и федеральная программа «Время героев».

Кроме того, Путин дал поручение о продолжении развития социальной защиты участников специальной военной операции и членов их семей. Эту работу парламентарии должны проводить вместе с правительством, Министерством обороны, фондом «Защитники Отечества» и другими ведомствами.

«С участием всех парламентских фракций законодательно закреплен особый, абсолютно заслуженный высокий статус наших героев, участников специальной военной операции, расширяются, донастраиваются меры социальной защиты их семей, родных, близких. Прошу вас и дальше постоянно вести эту работу», — заявил президент.

Встреча с членами Совета законодателей при Федеральном собрании России состоялась в Санкт-Петербурге. Мероприятие приурочили ко Дню российского парламентаризма, отмечающемуся 27 апреля.