Ветеран рассмешил Путина шуткой о здоровье

Ветеран ВОВ Жучков рассмешил Путина, рассказав ему шутку о здоровье

Ветеран Великой Отечественной войны полковник Иван Жучков рассмешил президента России Владимира Путина шуткой о своем самочувствии. Об этом седой боец рассказал журналисту телеканала «Россия 1» .

Ветеран с главной трибуны вместе с российским лидером смотрел парад Победы 9 Мая на Красной площади. Путин поинтересовался его здоровьем, на что полковник в отставке ответил с иронией.

«А я говорю: здоровья, как и денег, много не бывает. Он засмеялся», — рассказал Жучков.

До этого журналист ВГТРК Павел Зарубин опубликовал кадры, на которых Путин с улыбкой отказался от помощи в надевании пальто 9 Мая.

Парад Победы на Красной площади президент смотрел в компании председателя КНР Си Цзиньпина и в окружении группы ветеранов Великой Отечественной войны.