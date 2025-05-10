Путин с улыбкой отказался от помощи ветерана в надевании пальто

Надевавший пальто Путин на параде Победы отказался от помощи ветерана

Вскочивший с места ветеран во время парада Победы удивил надевавшего пальто президента России Владимира Путина. Глава государства с улыбкой дал понять, что помощь с верхней одеждой ему не требуется, и посадил пожилого мужчину на место. Снятые на трибуне кадры опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин .

На кадрах вернувшийся на трибуну после торжественной речи российский лидер начал надевать оставшееся на сиденье пальто.

Сидевший позади ветеран внезапно решил помочь главе государства найти рукав. Но Путин, обернувшись, с улыбкой дал понять, что помощь ему не требуется.

Парад Победы на Красной площади президент смотрел в компании председателя КНР Си Цзиньпина и в окружении группы ветеранов Великой Отечественной войны, среди которых оказался 99-летний уроженец Серпухова Евгений Знаменский.

Во время боевых действий он принимал участие в освобождении Украины, а в составе 185-го гвардейского артиллерийского полка дошел до Берлина.