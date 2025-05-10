Путин с улыбкой отказался от помощи ветерана в надевании пальто
Надевавший пальто Путин на параде Победы отказался от помощи ветерана
Вскочивший с места ветеран во время парада Победы удивил надевавшего пальто президента России Владимира Путина. Глава государства с улыбкой дал понять, что помощь с верхней одеждой ему не требуется, и посадил пожилого мужчину на место. Снятые на трибуне кадры опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин.
На кадрах вернувшийся на трибуну после торжественной речи российский лидер начал надевать оставшееся на сиденье пальто.
Сидевший позади ветеран внезапно решил помочь главе государства найти рукав. Но Путин, обернувшись, с улыбкой дал понять, что помощь ему не требуется.
Парад Победы на Красной площади президент смотрел в компании председателя КНР Си Цзиньпина и в окружении группы ветеранов Великой Отечественной войны, среди которых оказался 99-летний уроженец Серпухова Евгений Знаменский.
Во время боевых действий он принимал участие в освобождении Украины, а в составе 185-го гвардейского артиллерийского полка дошел до Берлина.