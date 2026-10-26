Ветэксперт Буров назвал отсутствие контроля порций одной из самых частых ошибок хозяев при кормлении домашних питомцев

Покупка универсальных кормов и отсутствие контроля порций могут привести к тяжелым заболеваниям питомцев. Об этом NEWS.ru сообщил владелец компании по аксессуарам для животных Александр Буров.

По его словам, рацион следует подбирать индивидуально — с учетом вида, возраста, активности и здоровья животного. Кормление на глаз грозит перееданием, ожирением, диабетом и проблемами с сердцем.

Специалист также предостерег от бесконтрольного добавления витаминов к готовому питанию, резкой смены корма и еды со стола. Кроме того, при сухом рационе питомцу нужен постоянный доступ к воде, чтобы избежать повышенной нагрузки на почки и развития мочекаменной болезни.