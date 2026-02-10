Весна придет в день любви. Когда в Москве наступит первая в этом году оттепель

В Москве уже совсем скоро начнется первая в этом году оттепель. Такой прогноз сделали в Гидрометцентре России . Температура поднимется до +1 градуса в пятницу, а в субботу достигнет +2.

«Завтра ночью пройдет небольшой снег, температура — -11. Днем преимущественно без осадков, -9 градусов. Одиннадцатого февраля мороз усилится ночью до -17, днем до -8, ожидается небольшой снегопад. Двенадцатого февраля погода со снегом, но менее холодная, чем в самом начале недели. Ночью — -8, днем — -3. Забегая немного вперед, скажу, что в пятницу и субботу придет первая в этом году оттепель», — заявила Людмила Паршина в выпуске Гидрометцентра.

На юге России непогода задерживается, несмотря на приход антициклона. В ближайшую ночь и утром во вторник в Краснодарском крае продолжатся осадки, в горах — очень сильный снег. Снегопады будут сопровождаться налипанием мокрого снега, возможны гололедно-изморозевые отложения. На Черноморском побережье, в районе Анапы и Геленджика, ветер усилится до 22 метров в секунду.

В Ростовской и Волгоградской областях — от -4 до -9 градусов, в Краснодарском крае и Адыгее — до +1, а на черноморском побережье в районе Сочи — до +4...+9 градусов.

В последующие дни в Сочи потеплеет до +12 градусов, тогда как в Ростовской и Волгоградской областях сохранится слабоморозная погода. На Северном Кавказе температура составит -2... -7 градусов с постепенным потеплением. В Крыму завтра до -5 градусов, на южном побережье — до +3, но без осадков, с последующим потеплением до +7... +12 градусов.

На Урале снегопады в ближайшие дни будут связаны с циклоном, задевающим Южный Урал. В Челябинской области пройдет сильный снег. С 11 февраля намечается резкое похолодание до -25 градусов ночью и -20 градусов днем.