Жителям Центральной России пообещали мрачную неделю

Жителей Центральной России с 13 февраля ждет оттепель, которая будет сопровождаться мрачной, неуютной погодой. Об этом заявил метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью RT .

По его словам, в период с пятницы по воскресенье температура будет колебаться в пределах -3…+2 градуса, а ночью — около -1…-6. Эти значения окажутся выше климатической нормы. При этом переход от морозного начала недели к почти нулевой температуре будет резким: воздух прогреется более чем на 10 градусов из‑за смены направления воздушных масс.

Синоптик подчеркнул, что такая оттепель обычно не выглядит весенней: небо затянуто облаками, повышенная влажность делает воздух тяжелым, а осадки могут идти то дождем, то мокрым снегом, то снежной крупой. Из-за постоянных колебаний около нулевой отметки влага будет то схватываться льдом, то снова превращаться в воду, поэтому на улицах вероятны гололедица и скользкая каша под ногами. Настоящая «февральская серость» — слякотная, давящая и малоприятная по ощущениям погода.

«Да, потеплеет, но под ногами будет скользко… будет гололедица, мрачноватая погода, осадки во всех трех видах», — пояснил Вильфанд.

Он добавил, что по предварительным расчетам в начале следующей недели температура вновь понизится и станет устойчиво отрицательной: ночью ожидается до -10 градусов, днем — -2…-5, без резкого возврата к сильным морозам.

Ранее экологи предсказали жителям Центральной России «нервную» весну: с обильными снегопадами, ранними оттепелями и возвращением холодов.