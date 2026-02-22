Верующим рассказали, можно ли просить прощения в мессенджерах

Картинка или сообщение с просьбой о прощении в мессенджере не имеет духовной силы. Об этом РИА «Новости» рассказал руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии священник Владислав Береговой.

Прощеное воскресенье — последний день Масленицы перед Великим постом. В этот день у православных верующих принято просить прощения друг у друга, чтобы говеть с чистой душой. В 2026 году Прощеное воскресенье отмечается 22 февраля, а на следующий день начинается Великий пост.

«Современные средства связи совершенно опошлили эту замечательную многовековую традицию. Картинка с текстом о испрашивании прощения, с поздравлением с Прощенным воскресеньем не имеет никакой духовной силы», — заявил священнослужитель.

Он призвал верующих не профанировать традицию и не отправлять картинки тем, кого ничем не обидел или вовсе незнакомым людям.

Корни обряда Прощеного воскресенья уходят в эпоху IV–VII веков, когда монахи собирались в пустыне на время Великого поста и просили друг у друга прощения.