Священнослужители РПЦ рассказали, что корни обряда Прощеного воскресенья уходят в эпоху IV–VII веков

Прощеное воскресенье, завершающее празднование Масленичной недели и предшествующее Великому посту, традиционно отмечается русским народом как день очищения и примирения. Дата в 2026 году выпадает на 22 февраля, написала gazeta.spb.ru .

Священнослужители Русской Православной Церкви подчеркивают, что в церковном календаре нет специального праздника с таким названием, однако обычай просить прощения у окружающих является древней и важной традицией. Корни обряда уходят в эпоху египетских монастырей IV–VII веков, когда монахи собирались в пустыне на время Великого поста и просили друг у друга прощения перед длительной разлукой.

На Руси Прощеное воскресенье получило широкое распространение благодаря народной традиции праздновать Масленицу, включавшей в себя народные развлечения и веселье. После праздничных гуляний верующие старались очистить душу и подготовиться к началу строгого поста, попросив прощения у родных и близких.

Важным элементом обряда является низкий поклон и поцелуй, символизирующие искренность и чистоту помыслов. Считается, что эти действия приносят душевное спокойствие и благословение Божье. Народная традиция также включает посещение кладбищ и молитвенное поминовение предков, что придает событию особое значение и значимость в жизни каждого человека.