Верующие выстроились в очередь в Казанский собор Петербурга к святым мощам

В центре Санкт-Петербурга у Казанского собора выстроилась огромная очередь верующих, желающих поклониться мощам святителя Спиридона Тримифунтского. Святыню привезли с греческого острова Корфу, сообщила «Фонтанка» .

Очередь стояла на Казанской улице, тянулась по Невскому проспекту и огибала собор со стороны канала Грибоедова. Одна из читательниц издания застала аншлаг в половине девятого утра.

«Не видела такого никогда в жизни. На Рождество даже не было такой очереди», — рассказала девушка.

Ковчег с десницей святителя пребудет в Петербурге до 31 августа. Поклониться ему можно с 06:30 до 23:00. В последний день августа доступ откроют с 06:30 до 14:00, затем мощи увезут в другие города. В дни пребывания святыни в соборе будут совершать молебны.

Посетители с ограниченными возможностями здоровья, пожилые люди и прихожане с маленькими детьми смогут подойти к святыне без очереди.