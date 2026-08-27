Мощи святителя Спиридона доставят в Санкт-Петербург: когда и где можно поклониться святыне?

Мощи святителя Спиридона Тримифунтского доставят в Санкт-Петербург вечером 27 августа. Ковчег встретят в Казанском кафедральном соборе, где верующие смогут поклониться святыне в течение четырех дней, сообщила пресс-служба РПЦ.

Торжественная встреча начнется в 21:30 27 августа. В этот день доступ к ковчегу продлится до 23:00.

В период 28, 29 и 30 августа храм откроет доступ к святыне с 06:30 до 23:00. А 31 августа верующие смогут прийти с 06:30 до 14:00. В 15:00 ковчег отправится из Петербурга в Псков.

Организаторы направят поток паломников к собору со стороны Казанской улицы. Волонтеры помогут посетителям сориентироваться и будут регулировать движение людей.

Пожилые люди, посетители с ограниченными возможностями здоровья и верующие с детьми смогут пройти к святыне без очереди.

В дни пребывания мощей духовенство Санкт-Петербургской митрополии проведет в соборе молебны с акафистом святителю Спиридону Тримифунтскому. Верующие также смогут передать записки с молитвенными прошениями. Представители сопровождающей делегации доставят их на остров Корфу.

Принесение десницы святителя Спиридона проходит в России с 20 августа по 20 сентября. За это время святыня посетит 13 городов. После Петербурга ковчег направится в Псков, а затем продолжит маршрут по другим регионам.